Фото: vk.com/barneos22
Организацию дорожного движения изменили в Барнауле на участке проспекта Калинина в связи с ремонтом коллектора.
Как уточнили в пресс-центре городской администрации, ввиду проведения аварийных ремонтных работ на канализационном коллекторе в районе здания №17 движение организовано по двум полосам в каждом направлении.
Работы будут проводиться почти месяц — до 2 мая.
Автомобилистов просят быть внимательными при проезде данного участка, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.
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