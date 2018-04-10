Фото: vk.com/barneos22
Кроссовер перевернулся в результате ДТП на трассе Новосибирск — Барнаул в понедельник, 9 апреля.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "На трассе Барнаул — Новосибирск перевернулся кроссовер с прицепом. Водитель цел, без царапин", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что машина получила очень серьезные повреждения. По имеющимся данным, авария произошла в районе Сибирского.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация о ДТП в ведомство не поступала.
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