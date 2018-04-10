Граждане России стали в 3,5 раза чаще пользоваться банковскими картами. Всего в России выпущено 268,5 млн платёжных карт, из которых 157,6 млн активно используются, пишет газета "Известия".
С развитием платёжной инфраструктуры средний чек при оплате по картам снизился с 1100 до 855 рублей. При этом в банкоматах стали снимать более крупные суммы — до 8,2 тысячи рублей (против 6,3 тысячи в 2012 году).
Но тем не менее в крупных сделках до сих пор используются наличные. Речь идет о покупке или продаже квартиры, а также автомобиля.
По мнению экспертов, число расчетов с помощью карт выросло из-за простоты и безопасности повседневных покупок, возможности не считать сдачу. Также граждан привлекают различные предложения от банков типа карт с "кэшбеком" или карт, привязанных к различным бонусным программам.
Комментарии
У меня давно карта. Сначала только зп получал. Потом стал коммуналку и сотовые оплачивать. Потом покупки совершать. Потом в долг давать и принимать обратно родственникам и друзьям.
За последний месяц у меня прошло порядка 40 операций в месяц в карте Сбербанка суммарным оборотом 700 т.р. (из них большая часть взаимогасятся, занял 100тр, через 5 дней вернули 100тр, через неделю снова занял и снова вернули).
Сейчас заблокировали поступление денег.
Мне не могут отдать долг, платеж висит уже 5 дней.
Сбер говорит, подозрительная активность на моей карте.
Вот и пользуйтесь картами...
Лучше нала ничего нет.
уже лет 5 как только с карты все расчеты налички мелочь в кошельке не брякает
проблем не было никаких + бонус спасибо нормальный капает
все отлично