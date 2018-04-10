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Водитель грузовика в Мюнстере наехал на толпу, чтобы покончить с собой

, ИА "Амител"
В результате погибли два человека, еще 20 пострадали

Фото: pixabay.com

Водитель грузовика, который въехал в толпу людей в немецком Мюнстере, хотел совершить самоубийство, пишет РИА "Новости".

Как рассказал официальный представитель городской прокуратуры Мартин Боценхардт, такие выводы сделаны по результатам данных экспертиз и оценкам документов.

Напомним, днем в субботу, 7 апреля, малолитражный грузовик наехал на посетителей уличного кафе Kiepenkerl в историческом центре города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Погибли два человека, 20 получили ранения, водитель покончил с собой.

Известно, что ранее водитель грузовика уже пытался покончить с собой. Грузовик был зарегистрирован на его имя.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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