Алтайский думец с помощью закона решил помочь политбеженцам с Украины

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, представляющий в нижней палате Алтайский край, внес законопроект о политических беженцах на территории России. В случае принятия этот документ станет законодательной базой для пребывания на территории России ополченцев и политэмигрантов, прописанных на территории Украины.
Сергей Шаргунов рассказал Федеральному агентству новостей, что к нему обращаются беженцы с Украины, которые не могут найти в России работы и постоянного жилья. Один из них – Николай Трегуб, воевавший в Донбассе, где в 2014 году он был тяжело ранен.
"Я прилагаю все возможные усилия, чтобы помочь Николаю Трегубу. Известно, что на Украине на 10 лет строгого режима после пыток "за участие в незаконных вооруженных формированиях" был осужден его брат-близнец Андрей, а сам Николай находится в базе сайта "Миротворец". Он уроженец Винницкой области и воевал в Донбассе, где в 2014 году был тяжело ранен. А дальше начались его странствия по России, где он никак не мог ни получить статус беженца, ни еще как-то легализоваться, ни устроиться на работу, ни найти постоянное жилье", – рассказал депутат.
Печально, что это не единичная подобная история, а целая тенденция, отметил парламентарий. "Я выдвинул законопроект о предоставлении Российской Федерацией политического убежища. Кроме этого, необходимо принимать закон о правовом положении иностранных граждан, где было бы отдельно прописано положение о пребывании жителей Донецкой и Луганской народных республик", – отметил Шаргунов.
Он подчеркнул, что в случае принятия закон о политическом убежище даст возможность и ополченцам, и тем людям, которые бежали из Киева, из Запорожья, из Харькова, из Львова – "не важно, откуда именно, получить здесь официальный статус, защиту и поддержку".
Парламентарий не сомневается в том, что у тех, кто приезжает из ДНР и ЛНР, должен быть особый статус в России. "Это связано и с трудовыми патентами, чтобы они могли нормально трудоустраиваться, и со сроком пребывания в РФ. Все эти законопроекты – и о политическом убежище, и о пребывании жителей республик Донбасса – уже внесены, дело за их принятием. Первого чтения еще не было, но надеюсь, что эти инициативы будут рассмотрены в ближайшее время", — уточнил он.
Комментарии
Алтайский думец лучше бы думал о жителях края! У них проблем с жильём и работой не меньше.
Давайте отдадим последнюю рубаху что бы им беженцам помочь... Жителям России когда уже начнут помогать?
10.04.2018 11:28
- гость -
Жителям России когда уже начнут помогать?
Ну собирается же власть бедному Дерипаске помочь ...