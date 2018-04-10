ФГУП "Почта России" самостоятельно займется тестированием беспилотников для доставки посылок, сообщает "Интерфакс".
Напомним, первый запуск беспилотника был произведен 2 апреля в Бурятии. Он оказался неудачным. Через несколько секунд после взлета он ударился о стену дома и рухнул на землю. В настоящее время причины падения дрона устанавливаются.
Как рассказал гендиректор "Почты России" Николай Подгузов, этим вопросом теперь будут заниматься самостоятельно.
"Выберем и исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты, и проведя, наверное, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам нашей страны о том, как мы этот вопрос решаем в "Почте России", — отметил Подгузов.
Комментарии
проведя, наверное, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам нашей страны
--------------------
Нам докладывать не надо. Есть YouTube.
А Подгузов умнее своего предшественника Страшнова. Тому премия в 95 млн. долго икалась.
Тут же ни прокуратура, ни счетная палата не прикопается. Сто испытаний, сто млн. ...
Почтальон за 1 млн. будет 10 лет посылки носить.