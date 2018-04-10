Фото: vk.com/barneos22
Очередные учения проводят пожарные в торгово-развлекательном центре "Галактика" на проспекте Строителей в Барнауле.
"В ТРЦ "Галактика" снова учения. Пожарная тревога", — сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
На парковке у торгового комплекса находится более десятка пожарных машин, а также экипажи "скорой помощи".
Напомним, что аналогичные учения проводились в "Галактике" 2 апреля. Подобные тренировки имели место и в других торговых центрах города.
Внимание к проблеме соблюдения норм безопасности в торговых центрах стало очень пристальным после страшной трагедии в Кемерово, случившейся 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня", где в результате пожара погибли 64 человека.
В Барнауле уже выявлены ТЦ, где имеют место серьезные нарушения. В их числе "Огни", "Весна", "Европа", "Волна", "Пионер" и "Арена".
Комментарии
что то про подобные учения не слышно в других тц, галактика похоже или очень удобна, что нарушений минимум или кому-то мешает, постоянно производственный процесс останавливают, а кто потери от отсутствия торговли будет компенсировать?
у нас как обычно из крайности в крайность
ps. где результаты проверок? обещали огласить, а кроме журналистских догадог ничего не предъявлено, сдается идет активный процесс по согласованию "стоимости" нарушений