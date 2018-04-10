В Сбербанке оценили свои риски после того, как Вашингтон расширил антироссийские санкции, пишет РБК.
Издание сообщает, что общий размер риска составляет менее 2,5% активов. Такое заявление сделал зампред правления госбанка Александр Морозов.
"Требования к заемщикам обеспечены, в том числе активами, не имеющими отношения к компаниям, включенным в санкционные списки США. Менеджмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка", — отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал антироссийские санкции "вопиющими".
Комментарии
Активы сбербанка это что-то около 22 трлн рублей. 2,5% с такой суммы это очень не мало. Сколько крымских мостов на эти деньги можно было бы построить?
Какие риски? про протореной дорожке пойдут, извиняйте ваши вклады обесценились, денег больше нет, есть красивые бумажки с крымским мостом, брать будете?)))
Так в 90-е бизнес административными препонами отжимали. Когда он становился не выгодным, его за копейки продавали. Это называется отжать бизнес в стиле 90-х. Привет из США. США это бандиты 90-х только на мировом рынке
Имейте бизнес с США, но оценивайте риски
гость 14:44 выпей шампанского за Трампа и успокойся
10.04.2018 15:16
-гость-
Я был за Хиллари. Нормальная русофобская баба
Путен всех переиграл!!! Это и есть план Путена!!!
Думаю всех сделал Навальный. Он знал, что так будет, это план Нанального