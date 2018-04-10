Сотрудники правоохранительных органов назначили проверку по факту ДТП, произошедшего в Бийске вечером в понедельник, 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что 41-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21074, двигаясь по улице Шишкова в направлении улицы Дальней, выехал на правую обочину, въехал в остановочный павильон, после чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель транспортного средства получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
В отношении него был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует) и ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
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