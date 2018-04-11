Говорят, что наши пищевые привычки формируются в детстве. Если это так, то как быть людям, которые выросли в советское время, когда на прилавках лежали продукты, изготовленные по ГОСТу? Этим и объясняется тот факт, что сейчас у покупателей все чаще возникают вопросы к качеству тех или иных продуктов. Все сложнее стало разбираться в составах на этикетках товаров.
Есть в Барнауле место, где каждый может найти вкусные и натуральные продукты, изготовленные по ГОСТам. Мясные деликатесы, молочные продукты, сыры и сливочное масло. Все это и многое другое можно приобрести в сети магазинов "Гастроном22. Белорусские продукты". Когда-то раньше за такими продуктами стояли в очередях и с радостью приносили к столу наши мамы и бабушки, а сегодня появилась возможность вернуться в детство, юность и вновь попробовать такие продукты.
Душевный праздник, посвященный дню рождения магазина "Гастроном 22. Белорусские продукты", состоялся 6 апреля. Уже год магазин радует барнаульцев огромным ассортиментом продуктов из нашего детства.
В течение трех дней в магазине "Белорусские продукты" проходил розыгрыш на самый длинный чек: все покупатели приобретали товары, представленные в магазине, записывали на чеке имя, фамилию и номер телефона, после отправляли чек в лототрон. 8 апреля сотрудники магазина выбрали победителей: за третье место был выдан сертификат на 300 рублей, за второе – на 500 и за первое место – сертификат на 1000 рублей.
Прохожие принимали участие в викторине на знание фактов о Республике Беларусь от красавицы Олеси и получали презенты за правильные ответы, делали фото с гигантской сгущенкой "Рогачев" и огромной белорусской шоколадкой.
Также в этот день каждый мог продегустировать настоящие белорусские товары, изготовленные по ГОСТу!
Это был настоящий белорусский праздник, праздник с открытой душой!
Сеть магазинов "Гастроном 22.Белорусские продукты"
Социалистический, 114
Лазурная, 47
Ленина, 22
Комментарии
ГОСТам какого государства? И таки в детстве была тяжинская сгущенка
11.04.2018 08:13
Filin
ГОСТам какого государства?
С июля 2013 действует межгосударственный стандарт ГОСТ 31688—2012
Мне другое интересно.
Как они доставляют все эти супер натуральные продукты? Когда снова есть санкции на их продукцию.