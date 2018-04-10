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Полиция в Алтайском крае задержала 51-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в ГУ МВД по региону.
В ведомстве уточняют, что во время распития алкоголя на территории усадьбы одного из частных домовладений подозреваемый ранил ножом знакомого. После этого злоумышленник скрылся, а потерпевшего доставили в больницу.
По данному факту заринскими полицейскими было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый несколько дней скрывался от полиции, но вскоре его задержали в доме своего знакомого. Мужчина признал вину.
Сейчас злоумышленник, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, находится под стражей.
Комментарии
а через три года он опять выйдет и кого нибудь порежет или убьет, рецедивистов надо навечно изолировать от нормальных людей, пусть живут с себе подобными где нибудь за полярным кругом....