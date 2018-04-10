Специалисты Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США рассказали, что правильно составленное расписание ночного отдыха и строгое соблюдение циркадных ритмов позволяют значительно улучшить продуктивность и чувствовать себя бодрым и здоровым. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Science Alert.
Также немаловажным фактором является поза, в которой человек спит. Залогом бодрости днем является правильное положение головы и шеи во время сна. Для этого нужно использовать специальные подушки. По мнению ученых, если человеку комфортнее спать на спине, нужно подкладывать подушки под ноги.
Самым плохим положением для сна исследователи назвали отдых на животе, поскольку во время такого отдыха внутренние органы человека испытывают серьезную нагрузку.
Комментарии
Спать хочется не потому что спать охото а потому что на работу идти в лом.