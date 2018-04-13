Что можно и что нельзя делать на Радоницу и как вести себя на кладбище

Радоница – день поминовения усопших, отмечается на девятый день после Пасхи. В 2018 году этот день придется на 17 апреля. Во всех храмах служится Литургия и панихида (заупокойная служба). Что можно, а чего нельзя делать в этот день, читайте в рубрике "Вопрос-ответ". О том, что такое Радоница, читайте здесь.
Можно ли оставлять на могиле еду?
В советские годы такой обычай прочно вошел в жизнь людей: если идешь на Родительский день на кладбище — принеси с собой яйца, оставшиеся с Пасхи, конфеты. После таких массовых приходов могилы обходили местные дети или нищие и собирали еду.
Православная Церковь называет это языческой традицией и не рекомендует оставлять еду на могиле усопшего. Лучше сразу отдать ее нищим и бездомным с просьбой помянуть своих родных и близких.
Можно ли выпивать на кладбище, поминая усопших?
Это тоже постсоветская языческая традиция. Пить в этот день вообще не рекомендуется, разве что немного вина. Поминать надо молитвами.
Ни в коем случае не оставляйте алкоголь на могилке: ставить на могиле рюмку водки и кусок хлеба "для усопшего" — это пережиток язычества. Запрещается также выливать алкоголь на могильный холм.
Нужно ли в этот день наводить порядок на могиле?
Нужно. Кладбище — священное место в любой религии. В православии могила — место будущего воскресения усопшего. Ее надо держать в чистоте и порядке.
Но значение имеет не дороговизна убранства, а правильность и соблюдение порядка. Всегда должен ровно стоять крест, быть чистым и ухоженным.
Читайте также: От замеса до выпечки: как алтайские заключенные готовили куличи на Пасху
Уберите мусор, оставшийся после зимы, посейте траву, цветы, подправьте оградку.
Нужно ли в этот день ходить в церковь?
Это надо сделать обязательно.
Если нет возможности отстоять службу, то хотя бы помолитесь и напишите записку с именами тех, кого поминаете.
Молитва за усопших – это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кого с нами уже нет. Приходить на кладбище нужно после посещения церкви.
Если нет возможности сходить в церковь, то помолитесь хотя бы дома.
Как вести себя на кладбище на Радоницу?
Сначала надо зажечь свечку и помолиться об усопших. По желанию можно прочитать акафист об упокоении усопших. Вспомните о родном человеке.
Затем нужно навести порядок на могиле и в оградке.
Не стоит громко разговаривать, смеяться, смущать других людей, пришедших в этот день на кладбище.
Можно ли работать на Радоницу?
Работать на Радоницу можно. Но не забывайте, что нужно посетить храм, помолиться и сходить на кладбище.
Да, можно съездить и в другой день. Многие так и делают, потому в сам Родительский день и добраться до кладбища сложнее (автобусы переполнены), и там может быть слишком много народу, что может помешать спокойно вспомнить усопшего и помолиться за него.
Но убираться на кладбище можно только до Вербного воскресенья. Дальше верующим делать этого уже нельзя.
Но обязательно в сам день Радоницы хотя бы дома помолитесь за своего близкого.
Можно ли беременным ходить на кладбище на Радоницу?
Да, можно ходить и на кладбище, и в церковь. Если физическое и психологическое состояние в норме, то молитва и посещение могилы близкого никак не помешают маме и малышу. Но если прийти на кладбище сложно физически или эмоционально, то через силу этого делать не стоит.
Можно ли отмечать день рождения, жениться на Радоницу?
Комментарии