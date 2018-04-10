Фото: ФК "Динамо-Барнаул"
Футбольная команда "Динамо-Барнаул" с сезона 2018—2019 годов будет выступать в обновленном турнире Второго дивизиона, который будет разделен на две подгруппы. Такое решение принято для выживания турнира и команд, участвующих в нем.
9 апреля в офисе ПФК "Динамо-Барнаул" прошло совещание руководства ПФЛ с представителями футбольных клубов Сибири. Провел совещание президент ПФЛ Андрей Соколов, присутствовали генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин, руководитель специальных проектов ПФЛ Дмитрий Протасов, а также президенты всех клубов второго дивизиона зоны "Восток". На правах хозяев наибольшее представительство получили руководители "Динамо-Барнаул": Президент Виктор Сигарёв, директор по развитию Никита Киселев, начальник команды Борис Расчитаев и главный тренер Сергей Шишкин.
"По итогам совещания принято предварительное решение о разделении зоны "Восток" на подгруппы "Сибирь" и "Дальний Восток" с сезона 2018—2019. Готовность участвовать в подгруппе "Сибирь" подтвердили "Динамо-Барнаул" (в случае невыхода в ФНЛ), "Чита", "Зенит" и "Иртыш". Команды "Енисей" и "Сибирь" готовы выставить в ПФЛ вторые команды. Готов выступать в ПФЛ в случае разделения ФК "Новокузнецк". Обсуждаются возможности включения в ПФЛ и других команд Кузбасса", — говорится в сообщении.
Томская "Томь" примет решение по итогам сезона в ФНЛ — в случае вылета в ПФЛ примет участие первая команда, в другом случае возможно создание второй. Заинтересован в создании команды ПФЛ мэр Братска. Таким образом, в турнире с барнаульским "Динамо" могут выступать 8-10 команд, что поможет сохранить интерес к чемпионату.
Кроме того, руководство ПФЛ и руководители клубов обсудили возможные изменения лимита молодых игроков, а также выплат компенсаций за игроков до 23 лет.
Разговоры об изменении и реорганизации зоны "Восток" ПФЛ говорили уже долго. Дело в том, что сейчас на чемпионате выступает всего 6 команд, что является антирекордом среди всех лиг страны. При этом другие алтайские команды новую подгруппу "Сибирь" пополнять не планируют: ни школа имени Алексея Смертина, ни команды Лиги "БРО" не видят финансовой возможности вкладывать свои средства для участия в чемпионате.
Свой первый матч концовки чемпионата "Динамо" на своем поле проведет против "Сахалина". Команда Сергея Шишкина занимает вторую позицию на чемпионате и имеет все шансы на выход в ФНЛ. При этом лидер — "Чита" — даже в случае своей победы, скорее всего, не будет менять прописку и выходить в ФНЛ по финансовым причинам. Известно, что не все команды ПФЛ могут потянуть серьезные финансовые затраты, связанные с выступлением в подэлитном российском чемпионате.
В этом сезоне бело-голубым осталось провести всего 4 встречи. Новый же сезон, который будет проходить по новым правилам, начнется уже летом 2018 года.
Комментарии
Блин мужики, выйдите уже в ФНЛ! Так хочется походить, посмотреть на нормальных футболистов, которые будут приезжать к нам играть.
денег нет, но вы держитесь в подгруппе "Сибирь"