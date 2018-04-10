Отопительный сезон завершается в Барнауле, в скором времени начнется подготовка к следующему зимнему сезону. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Отметим, что еще в марте был утвержден график гидравлических испытаний и ремонта теплосетей. Капитальный ремонт проведут на 14 участках. В прошлом году во время опрессовки было выявлено более 450 повреждений. Специалисты говорят о высоком износе трубопроводов.
Сложная ситуация связана с бесхозяйными сетями. В прошлом году специалисты выявили более 140 километров таких объектов. Все они изношены на 100%.
За счет бюджета города в Барнауле планируется отремонтировать 400 метров тепловых, полтора километра канализационных и семь километров электрических сетей.
Комментарии