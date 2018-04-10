Фото: Amic.ru
Водители-транзитники, которым запретили сквозной проезд по узким улицам поселка Солнечная Поляна, не оставляют попыток добраться до Павловского тракта через жилую зону.
Как сообщили порталу Amic.ru жители улиц Геодезическая и Жасминная, автомобилисты въезжают в поселок со стороны Энтузиастов и пытаются проехать к Павловскому тракту, несмотря на то, что сквозной проезд здесь запрещен.
В итоге в середине пути водители убеждаются, что дорога заблокирована, разворачиваются и выезжают обратно. В итоге транспортный поток в поселке Солнечная Поляна остается проблемой местных жителей.
Между тем напомним, что с 9 апреля сквозное движение по улицам Геодезическая и Жасминная запрещено. Данное ограничение санкционировано городскими властями и призвано обеспечить безопасность пешеходов на поселковых улицах.
В мэрии ранее также уточняли, что на улице Геодезической в районе пересечения с улицей Энтузиастов появятся дорожные знаки "Жилая зона" и "Конец жилой зоны".
На пересечении Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна, а также на перекрестке Энтузиастов/Геодезическая анонсировали установку знаков "Тупик".
Портал Amic.ru неоднократно сообщал о напряженной ситуации в поселке Солнечная Поляна, вызванной резким ростом автомобильного трафика. Противостояние между местными жителями и автомобилистами-транзитниками приобретало материальные формы – на сквозной дороге то и дело появлялись земельные насыпи, снежные горы, бетонные баррикады, самовольные "лежачие полицейские", в ход шли даже саморезы.
В итоге муниципальные власти пришли к выводу о необходимости ограничить здесь движение.
Комментарии
И что там? блоки положили? Подскажите кто знает?
теперь там трафик в 2 раза больше будет, на досуге можно на зло туда сюда ездить
"Противостояние между местными жителями и автомобилистами-транзитниками приобретало материальные формы"
Я не транзитник, а живу в этом поселке и мне удобно добираться ч/з эту улицу домой.
призвано обеспечить безопасность пешеходов на поселковых улицах.
есть такое изобретение - называется- тротуар
Дугин и остальная свора, вы по поселку пройдитесь, тротуары поищите!
По вашей логике тогда нужно полностью закрывать поселок! тротуаров то нет!
ну там просто какая то шишка живет...
Закрывайте тогда уж Челюскинцев, Молодёжную, Ядринцева, Павловский тракт(в его начале), Фурманова и.т.д. Там тоже частные дома и нет тротуаров!
А почему про Солнечную поляну забыли. Сделайте её сквозной и на фиг ваша Геодезическая нужна не будет.
Как всегда городские власти доблестно обделались. Ни одного нормального решения ни принять ни выполнить не могут
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