Из-за обильных дождей и активного таяния снега произошло подтопление некоторых участков дорог в Барнауле. Движение на некоторых из них на время перекрыли, сообщают в пресс-службе ГИБДД по краевой столице.
Движение перекрыто в следующих местах:
- участок Павловского тракта от АЗС "ТрансСиб" до въезда в гипермаркет "Лента" (Павловский тракт, 156);
- улица Ковыльная – улица Сосновая.
Подтоплены следующие участки:
- улица Радужная, 195 (поселок Власиха);
- дорога, ведущая в поселок Борзовая Заимка (участок от улицы Кутузова в сторону Борзовой Заимки).
В ГИБДД призывают соблюдать скоростной режим и объезжать подтопленные участки.
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