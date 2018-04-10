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Задымление в кинозале: из ТЦ "Галактика" эвакуировали всех посетителей

, ИА "Амител"
Тревога была учебной

Посетителей торгового центра Galaxy эвакуировали сегодня утром по пожарной тревоге. Как сообщает корреспондент ИА "Амител" Валентина Верховская, тревога была учебной, но об этом изначально знали только сотрудники магазина и МЧС. Посетителей эвакуировали по-настоящему. 

 

А чтобы все по-настоящему выглядело, был запущен дым в кинозал на 4-м этаже здания. Там сработала пожарная тревога, и охранники стали выводить всех людей. Впрочем, как передает корреспондент, не все с пониманием восприняли эту ситуацию. Многие выражали недовольство тем, что их заставили выйти из здания. Особенно после того, когда поняли, что это учения. "Когда это уже кончится", "надоели", "замерзли уже тут стоять" — переговаривались  посетители.

Однако были и те, кто с пониманием отнесся к ситуации.

Между тем пожарные делали свою работу всерьез. К шлангам подключили воду, спасатели полезли на крышу тушить условное возгорание. С задачей справились успешно, отметили в МЧС.  

Кстати, сегодня в Galaxy прошло уже второе учение. Первое состоялось 2 апреля. В тот раз никто не знал про учения, даже персонал. "Всех вывели на улицу, была паника, но никто не разбегался", — рассказали ИА "Амител" сотрудники ТЦ.

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Напомним, противопожарные учения и проверки торговых центров по всей стране проводятся после страшного пожара в Кемерово, произошедшего 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека, 41 из них — дети.
 

 

 

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

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Комментарии

10.04.2018 12:54
- гость -

Учебную тревогу надо проводить не утром в будний день, а в выходной ближе к вечеру, когда посетителей много.

0  0
10.04.2018 13:04
- гость -

так вообще отучите ходить по ТРЦ!!!

0  0
10.04.2018 13:10
- гость -

Учебную тревогу надо проводить не утром в будний день, а в выходной ближе к вечеру, когда посетителей много.

Это точно! И чтоб пожарные не знали где очаг возгорания, тогда это условия приближенные к действительности, а так это мышиная возня какая-то.

0  0
10.04.2018 13:13
Идиотизм в полный рост !!

Идиотизм в полный рост !!!

Так кого тренировали? Людей? За счет кого изголялись и для чего?

0  0
10.04.2018 13:15
Идиотизм в полный рост !!

Людей с крыши на батут не сбрасывали? Так значит эта тренировка не совсем приближена к реальности-повторить.

0  0
10.04.2018 13:21
- гость -

10.04.2018 12:54
- гость -
когда будете возглавлять мчс, тогда и будете решать что и во сколько проводить

0  0
10.04.2018 13:28
Татьяна

Такими учебными проверками доведут народ до того, что либо ходить перестанут, либо на реальный пожар не отреагируют
Тренировать надо МЧС, сотрудников ТЦ и в отсутствие народа, т.к. слаженность и правильность их действий прежде всего необходимы в спасательных операциях

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