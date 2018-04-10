Задымление в кинозале: из ТЦ "Галактика" эвакуировали всех посетителей

Посетителей торгового центра Galaxy эвакуировали сегодня утром по пожарной тревоге. Как сообщает корреспондент ИА "Амител" Валентина Верховская, тревога была учебной, но об этом изначально знали только сотрудники магазина и МЧС. Посетителей эвакуировали по-настоящему.
А чтобы все по-настоящему выглядело, был запущен дым в кинозал на 4-м этаже здания. Там сработала пожарная тревога, и охранники стали выводить всех людей. Впрочем, как передает корреспондент, не все с пониманием восприняли эту ситуацию. Многие выражали недовольство тем, что их заставили выйти из здания. Особенно после того, когда поняли, что это учения. "Когда это уже кончится", "надоели", "замерзли уже тут стоять" — переговаривались посетители.
Однако были и те, кто с пониманием отнесся к ситуации.
Между тем пожарные делали свою работу всерьез. К шлангам подключили воду, спасатели полезли на крышу тушить условное возгорание. С задачей справились успешно, отметили в МЧС.
Кстати, сегодня в Galaxy прошло уже второе учение. Первое состоялось 2 апреля. В тот раз никто не знал про учения, даже персонал. "Всех вывели на улицу, была паника, но никто не разбегался", — рассказали ИА "Амител" сотрудники ТЦ.
Напомним, противопожарные учения и проверки торговых центров по всей стране проводятся после страшного пожара в Кемерово, произошедшего 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека, 41 из них — дети.
Комментарии
Учебную тревогу надо проводить не утром в будний день, а в выходной ближе к вечеру, когда посетителей много.
так вообще отучите ходить по ТРЦ!!!
Учебную тревогу надо проводить не утром в будний день, а в выходной ближе к вечеру, когда посетителей много.
Это точно! И чтоб пожарные не знали где очаг возгорания, тогда это условия приближенные к действительности, а так это мышиная возня какая-то.
Идиотизм в полный рост !!!
Так кого тренировали? Людей? За счет кого изголялись и для чего?
Людей с крыши на батут не сбрасывали? Так значит эта тренировка не совсем приближена к реальности-повторить.
10.04.2018 12:54
- гость -
когда будете возглавлять мчс, тогда и будете решать что и во сколько проводить
Такими учебными проверками доведут народ до того, что либо ходить перестанут, либо на реальный пожар не отреагируют
Тренировать надо МЧС, сотрудников ТЦ и в отсутствие народа, т.к. слаженность и правильность их действий прежде всего необходимы в спасательных операциях