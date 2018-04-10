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Аман Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области

, ИА "Амител"
За назначение Тулеева проголосовали 38 депутатов

Фото: rusimperiainfo.com

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев возглавил совет народных депутатов региона, сообщает "Коммерсант".

За Тулеева на тайном голосовании свои голоса отдали 38 депутатов, которые находились на сессии. Против бывшего губернатора Кузбасса проголосовал один человек. Воздержавшихся не было. Всего в облсовете 46 депутатов.

Как сказал глава фракции "Единая Россия" в кемеровском облсовете Сергей Апарин, у фракции не было других кандидатов. Кандидатуру Тулеева также поддержала фракция "Справедливая Россия".

Депутаты отметили, что у Тулеева еще много потенциала. В свою очередь, сам Аман Тулеев, выступая на сессии, напомнил, что в 1990 году он уже был избран главой совета депутатов.

"В жизни происходит круговорот. В 70 лет люди набираются ума, опыта, нужно вместе с молодыми работать, в одной упряжке. Область я передаю новому губернатору в отличном, стабильном состоянии, в финансово устойчивом положении, с денежками", — отметил он.

Напомним, 1 апреля Аман Тулеев сообщил о  своей отставке. Врио губернатора Кемеровской области президент России Владимир Путин назначил Сергея Цивилёва, который ранее занимал пост вице-губернатора. Тулеев принял решение уйти после пожара в "Зимней вишне". Трагедия произошла 25 марта. 64 человека погибли, из них 41 ребенок. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

10.04.2018 12:55
Гость

Кто бы сомневался. Из власти только вперед ногами

0  0
10.04.2018 12:57
- гость -

Ничего лично к Тулееву не имею, но .... ему положены два человека поднимающего его (должность - поднимальщик)

0  0
10.04.2018 13:04
АБОРИГЕН

Результат долгого прибывания у власти, полная моральная деградация. Еще Марк Твен говорил что власть и подгузники должны меняться, гигиена должна соблюдаться во всех областях.

0  0
10.04.2018 13:08
Oleg-sg

путин обещал великие чудеса - получите, распишитесь

0  0
10.04.2018 13:16
- гость -

Очередной позор властей...

0  0
10.04.2018 13:18
Иsтина

Кровавый Путинский режим заставляет пенсионеров работать до самой смерти....

0  0
10.04.2018 13:23
точный

ловко то как ай молодца... а куда прежнего подевали и кто там был ...

0  0
10.04.2018 13:25
- гость -

Боже, какой ужас.

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