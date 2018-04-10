Барнаульские обменники быстро среагировали на новый "обвал" рубля

Весь вчерашний день рубль "лихорадило". К вечеру 9 апреля курс евро на Московской бирже вырос на 5,56% и составил 75,35 рубля. В последний раз европейская валюта достигала такого показателя 3 августа 2016 года. Резкий рост продемонстрировал и курс доллара. Впервые с 16 ноября 2017 года он поднялся выше 60 рублей.
В Барнауле на фоне резкого роста пары доллар-евро по отношению к рублю в обменниках стали оперативно менять курсы покупки-продажи валют. Впрочем, какого-либо ажиотажа вчера у касс не наблюдалось, как и сегодня утром.
Напомним, что официальный курс американской валюты (установлен на 10 апреля) вырос на 74 копейки, до 58,57 рубля за 1 $. Сегодня с утра выгоднее всего было купить доллары в двух банках, имеющих отделения в Барнауле: Азиатско-Тихоокеанском и Бинбанке. В первом доллар стоил 60,97 рубля, во втором — 61,05.
Если вы решили, наоборот, продать свою валюту, то выгоднее всего было обращаться во все те же АТБ (60,44) и Бинбанк (60,34). В первой половине дня наименее выгодно было как покупать, так и продавать доллар в ОТП Банке и Газпромбанке.
Так, в последнем за свой "зеленый" вы получите всего лишь 58,3 рубля, а вот купить валюту в кредитной организации можно будет исходя из пропорции 1$ за 62,2 рубля. Таким образом, так называемый спред здесь достигает почти 4 рублей.
Похожая ситуация наблюдается в барнаульских обменниках и с евро. Официальный курс европейской валюты на 10 апреля установлен в размере 71,88 рубля. Таким образом, за сутки он вырос сразу на 1,18 рубля. Выгоднее всего продавать евро АТБ (74,21 рубля) и Бинбанку (74,20 рубля), а вот покупать — в Бинбанке и БКС — 74,88 рубля и 74,99 рубля соответственно.
Добавим, вчера торги на бирже продемонстрировали еще более тревожную для рубля картину. Так, к окончанию сессии курс доллара составлял 60,66 рубля, а евро — 74,70 рубля. Если тенденция сохранится и сегодня, то к вечеру официальные курсы могут вырасти еще на 2-3 рубля.
При такой картине первыми, кто отреагирует на ослабление рубля, станут туроператоры. Ожидается, что путевки за границу могут начать дорожать уже со среды. В любом случае, похоже, повышенная волатильность рынка сохранится как минимум до конца рабочей недели.
Комментарии
теперь деирпиаска точно от голода опухнет и пойдет работать учителем физкультуры в сельскую школу- там и растолстеет
Какие очереди у обменников? У народа денег нет
В очередной раз ЦБ допустил спекулятивные манипуляции с рублем, наживутся как обычно ростовщики.
0.04.2018 13:21
точный
теперь деирпиаска точно от голода опухнет и пойдет работать учителем физкультуры в сельскую школу- там и растолстеет
Какая сложная фамилия
До чего же глупый термин "Официальный курс", никакой связи с реальностью, чем-то этим на российское тв похоже.
А дальше что? Официальные цены?!!
Народ умнее стал!
1) оф курс ЦБ используется в целях бухучёта, налогообложения. Ничего глупого в нем нет, если у вас есть хотя бы минимальное экономическое образование.
2) ЦБ не обязан жестко пресекать спекулятивные манипуляции с рублем.
Есть достоверная информация , что доллар скоро 100р. будет.
Срочно покупайте!!!
Ну и пару-тройку телевизоров можно взять, пусть и в кредит.
Есть достоверная информация что доллар будет по 200!
Кстати, могу продать по 75, если кому надо
Какие не патриотично настроенные граждане, аль не верите своим правителям?
Одно ясно точно - рубль будет падать. Насколько долго и как низко не известно.
Обычные танцы с бубном.
Как показывает практика, тот кто покупает на пике, тот потом и подгорает.
Курс долгое время был около 57-58, пускай сейчас 60. Маржа в пару тысяч рублей со штуки баксов...
10.04.2018 14:28
Грантштейн
Курс долгое время был около 57-58, пускай сейчас 60
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Сейчас 62,45
все ясно, президента выбрали, теперь можно и народ душить!
14:34, так это же известно было. Лично я 20 Марта баксами закупился.
10.04.2018 14:34
- гость -
Сейчас, АТБ, продажа: 60,67.
Сейчас, АТБ, продажа: 60,67.
-
только для этого надо являться клиентом банка что бы по этой цене купить
А на Амике по 58.57
Блин, я больше трех лет назад штуку баксов по 60 взял, неужели дождался?
10.04.2018 14:41
- гость -
Ахха) Его президентом, блин)
вот Путин обвел всех, как жить на пенсию в 10000р?
10.04.2018 15:13
гость
А вам в Париж срочно по делу приспичело? И вы горюете из-за выросшего евро?
Для вас персонально что сегодня изменилось?
То ли дело в 90-е на пенсию жили и не тужили
Ахха) Его президентом, блин)
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слов нет, дилетант виден сразу