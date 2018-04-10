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Новости

СМИ: 50 богатейших россиян за день лишились 12 млрд долларов из-за санкций

, ИА "Амител"
В такую сумму оценил ущерб топовых российских бизнесменов журнал Forbes

Фото: bzns.media

Потери 50 богатейших россиян из-за новых санкций США за день составили порядка 12 миллиардов долларов, сообщает Forbes.

Причиной столь масштабного ущерба, который был нанесен топовым российским бизнесменам, называется резкое падение отечественного фондового рынка.

Ранее сообщалось, что сильнее других пострадал Олег Дерипаска. Отмечается, что его состояние сократилось сразу на 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, что санкционный список США начал распространяться еще на 26 человек и 15 компаний.

Инвесторы начали срочно распродавать российские активы, что привело к падению курса рубля и индекса РТС.

Между тем со стороны российских властей уже последовало заявление о том, что федеральный кабмин делает все необходимое для минимизации последствий негативного эффекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.04.2018 13:41
Иsтина

Да они срать хотели на то, сколько стоят акции их предприятий, когда у них есть сами эти предприятия. А зная больше чем мы, они вчера могли еще и неплохо так подзаработать на падении акций.

0  0
10.04.2018 13:58
АААА

предлагаю скинуться в помощь пострадавшим олигархам. Надо же насобирать нам с вами такую сумму. Всего то надо по 6 000 руб с человека и ребята в полном порядке

0  0
10.04.2018 14:01
- гость -

10.04.2018 13:58
АААА
предлагаю скинуться в помощь пострадавшим олигархам

Я бы скинулся..на 9 г свинца каждому

0  0
10.04.2018 14:02
Filin

у нас олигархов нет... (с)

0  0
10.04.2018 14:03
iOne

Это потеря - потерь !

0  0
10.04.2018 14:15
- гость -

Трамп красавчик. Подписал бумажку и олигархи начали беднеть, рубль падать. Ему и ракеты не нужны, он ещё парочку бумажек подпишет и России хана.

0  0
10.04.2018 14:18
гость

Богатейшие россияне верили в американскую демократию и закон, и что частная собственность для Америки это святое. А американцы плевать хотели на частную собственность. Это привет богатейшим россиянам, которые хотят иметь бизнес с США. США это бандиты из 90-х только в мировом масштабе, могут и отжать и наехать

0  0
10.04.2018 14:19
- гость -

Богатейшие россияне верили в американскую демократию и закон, и что частная собственность для Америки это святое. А американцы плевать хотели на частную собственность. Это привет богатейшим россиянам, которые хотят иметь бизнес с США. США это бандиты из 90-х только в мировом масштабе, могут и отжать и наехать
________________________________
Конечно могут, кто против них у тех и отжимают, а Россия с ЮКОСОМ очень хорошо поступила?

0  0
10.04.2018 14:20
гость

10.04.2018 14:15
- гость -

Так России уже 4 года, как хана, за 4 года уже пачку бумажек подписали. Более того, России уже тысячу лет как хана, когда первые русофобские наезды начались, так хана и наступила

0  0
10.04.2018 14:22
- гость -

не вернут они свои капиталы в Россию как бы не мечтали, так как у нашего правительства даже программы нет как выходить из этого всего. Их единственная программа сидеть ждать когда всем надоест накладывать санкции...
А импортозамещение вообще смешно, кто будет вкладывать серьезные деньги, если в случае отмены санкции твой бизнес перестанет быть нужным

0  0
10.04.2018 14:23
гость

10.04.2018 14:19
- гость -

Всяко лучше, чем США. ЮКОС хоть был обвинен, что его собственность награблена у России. А США просто отжали, по сути, потому что народ плохой, голосует не правильно

0  0
10.04.2018 14:24
- гость -

Досоциальноответственнились?

0  0
10.04.2018 14:24
гость

10.04.2018 14:22
- гость -

Конечно не вернут, им их никто уже не отдаст, думать надо было, когда вывозили

0  0
10.04.2018 14:25
наблюдатель

Бедолажки.......как будут жить ???

0  0
10.04.2018 14:25
- гость -

Всяко лучше, чем США. ЮКОС хоть был обвинен, что его собственность награблена у России. А США просто отжали, по сути, потому что народ плохой, голосует не правильно
----------
С этого места поподробнее. Чего и у кого США отжала? )))

0  0
10.04.2018 14:26
- гость -

агония действующей власти продливается только за счет ФНБ, но ничего там максимум на 2 года осталось в лучшем случае

0  0
10.04.2018 14:27
гость

10.04.2018 14:25
- гость -

Так собственность у богатейших россиян

0  0
10.04.2018 14:27
14:23

Дак ваш чяйка вчера сознался,что неЗаконно отжатые янками Нашы деньги скрадены в роиси.

0  0
10.04.2018 14:28
гость

10.04.2018 14:26
- гость -

Да меньше, 2 месяца. Или 20 лет. Я лет 20 назад такое же слышал. Подождем, куда торопится?

0  0
10.04.2018 14:30
- гость -

Так собственность у богатейших россиян
------------
Это кто такое сказал? )

0  0
10.04.2018 14:30
гость

10.04.2018 14:27
14:23

Что то не слышал, что Чайка возбудил дела в отношении этих богатейших россиян. В любом, случае мне до них пофиг, если бы это не влияло на экономику страны

0  0
10.04.2018 14:31
- гость -

Какую такую собственность отжали? Заводы, пароходы? Дома, земли? ))

0  0
10.04.2018 14:32
гость

10.04.2018 14:30
- гость -
Это кто такое сказал?

Администрация США

0  0
10.04.2018 14:32
Грантштейн

14:28
Какая волна вдохновения у вас)
И "чяйка", и "роиси".
Вас не порвало еще от восторга?)
Лично мне поровну на тех, кто потерял на бирже часть своего виртуального капитала. У них проблемы иного порядка, чем у большинства населения.

0  0
10.04.2018 14:32
- гость -

0.04.2018 14:30
- гость -
Это кто такое сказал?

Администрация США
--------
Прям тебе лично? ))

0  0
10.04.2018 14:36
гость

10.04.2018 14:31
- гость -

Да хрен его знает чего там на 12 млрд долларов, мне пофиг, сам факт, что бизнесу вставили административные палки, то есть, по сути, отжали. Так в 90-е бизнес административными препонами отжимали. Когда он становился не выгодным, его за копейки продавали. Это называется отжать бизнес в стиле 90-х. Привет из США

0  0
10.04.2018 14:36
гость

10.04.2018 14:32
- гость -

Прям тебе. Прям через амик. Прям в этой новости.

0  0
10.04.2018 14:43
- гость -

Да хрен его знает чего там на 12 млрд долларов, мне пофиг, сам факт, что бизнесу вставили административные палки, то есть, по сути, отжали. Так в 90-е бизнес административными препонами отжимали. Когда он становился не выгодным, его за копейки продавали. Это называется отжать бизнес в стиле 90-х. Привет из США
---------
Отжали - это про крым. А здесь все ровно. Рынок отреагировал на политическую обстановку.

0  0
10.04.2018 14:48
гость

10.04.2018 14:43
- гость -
Отжали - это про крым. А здесь все ровно. Рынок отреагировал на политическую обстановку.

---------

Отжали, это про Украину. А Крым вернулся из-за госпереворота на Украине. А на политическую обстановку отреагировал не рынок, а администрация США, не надо путать мягкое с теплым.

0  0
10.04.2018 14:49
- гость -

Отжали, это про Украину. А Крым вернулся из-за госпереворота на Украине. А на политическую обстановку отреагировал не рынок, а администрация США, не надо путать мягкое с теплым.
---------
Вам врут! ))

0  0
10.04.2018 14:53
гость

10.04.2018 14:49
- гость -
Вам врут! ))
---------
А как вам то врут!))

0  0
10.04.2018 14:56
- гость -

90% комментаторов не вполне адекватны.

0  0
10.04.2018 15:02
- гость -

Куда нас Вован Сусанин завел!

0  0
10.04.2018 15:03
гость

Нужен срочно Анальный выход

0  0
10.04.2018 15:05
гость

Только лизание русофобского зада выведет нас из тупика

0  0
10.04.2018 15:19
- гость -

Вовремя Путин возвратил Крым в свою родную гавань пока майданутые в Киеве кипешевались.Хороший военный задел создан в том регионе от хищнических происков американских империалистов.

0  0
10.04.2018 15:26
-гость-

так понимаю, искандеры больше не смеются lol

0  0
10.04.2018 15:35
Грантштейн

10.04.2018 15:26
-гость-
Везде насрал своими лолами...
Ну что за люди...

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