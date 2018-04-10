Алтайское отделение партии "Единая Россия" объявило о старте приема заявок от потенциальных кандидатов на муниципальные выборы в сентябре 2018 года. Сообщить о желании принять участие в праймериз (предварительное голосование) можно с 10 апреля.
"Завершая очередной избирательный цикл (выборы президента РФ – прим. ред.), мы практически сразу вступаем в новую кампанию. Вне зависимости от масштаба и уровня выборов, для партии задача остается неизменной – 100% выдвижение кандидатов. Для всех, кто будет представлять "Единую Россию" на выборах в сентябре, обязательным условием является успешное прохождение процедуры предварительного голосования", — прокомментировал секретарь реготделения партии Александр Романенко.
Заявки на участие в праймериз можно подавать в оргкомитеты на своей территории.
В населенных пунктах, где проживает более тысячи избирателей, предварительное голосование "Единой России" пройдет максимально открыто — по первой модели, когда выбирает население, даже те, кто не является членом партии. Кандидатами тоже могут стать почти все желающие старше 18 лет, без судимости и членства в другой партии. Членство в "Единой России" иметь не обязательно.
"Это позволит нам привлечь новых людей и свежие идеи, которые в последующем будут работать на развитие территории. Кандидатам от партии придется выдержать непростой экзамен — дважды заручиться поддержкой избирателей", — резюмировал Александр Романенко.
Выборы пройдут 9 сентября 2018 года. В Алтайском крае будет избрано 378 депутатов и 41 глава сельских поселений. Выборы районного или поселенческого уровня состоятся в 39 районах из 69 муниципальных образований. Выборы районного уровня пройдут в Косихинском районе (17 мандатов) и Красногорском районе (16 мандатов). Также будут проведены дополнительные выборы в Думу города Бийска и городской Совет депутатов Белокурихи, районные советы Бурлинского, Ельцовского, Завьяловского, Локтевского и других районов.
Комментарии