Автомобиль Bentley Continental бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина ушел с молотка за 5,962 млн руб. Об этом пишет РБК.
Торги прошли 6 апреля. Начальная стоимость лота составила 4,416 млн рублей. Автомобиль приобрело юридическое лицо.
Напомним, бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин получил 13 лет колонии за взятки. На аукцион также были выставлены карманные часы Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8 марки Urwerk. Они продавались повторно, со скидкой в 90%, так как по полной цене покупателей не нашлось.
Отметим, что во время обыска у экс-губернатора нашли и изъяли крупную сумму в рублях и иностранной валюте, а также дорогие часы, телефоны и ювелирные украшения. Счета и имущество Хорошавина были арестованы, а затем по требованию прокуратуры переданы в государственную собственность.
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