Фото: myfinanceplus.ru
Сервисы, которые упростят переводы денег для россиян, намерены запустить международные платежные системы Visa и Mastercard.
Как сообщает газета "Ведомости", для перевода средств с карты на карту достаточно будет ввести лишь номер телефона получателя средств. И Visa, и Mastercard создадут сервисы, которые будут работать по одному принципу.
Так, выпустивший карту банк будет передавать в специальное хранилище телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты. Для перевода отправителю достаточно ввести лишь номер мобильного телефона получателя, а дальше система автоматически будет подставлять номер карты.
Отметим, что сегодня банки предлагают услуги по переводу денег по номеру телефона. Но такие операции возможны лишь между клиентами одного банка, а вот новые сервисы Visa и Mastercard позволят переводить средства между картами разных банков.
Комментарии
ну вот стараются, что бы люди побольше успели выести с рашки