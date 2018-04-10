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Следственный комитет в кузбасском городе Мыски возбудил уголовное дело по факту госпитализации детей из городского бассейна с признаками отравления.
Как сообщили в региональном управлении СКР, дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Согласно данным ведомства, 9 апреля посетители бассейна спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпиец" почувствовали едкий раздражающий запах. В этот момент в помещении было 25 детей, тренер и медицинский работник.
"Незамедлительно дети были выведены из бассейна в теплое помещение, вызвана бригада скорой помощи. У детей диагностировано: раздражение слизистых, тошнота, кашель. Всем оказана медицинская помощь. 10 человек находятся в больнице под медицинским наблюдением", — уточняют в СКР.
В данный момент установлено, что концентрация хлора в воздухе являлась токсичной. В Следственном комитете предполагают, что в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде. Это вызвало химическую реакцию.
В рамках расследования назначены экспертизы. Правоохранителями изъяты учредительные документы и техническая документация.
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