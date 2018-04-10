Российская певица Юлия Самойлова 7 апреля отметила свой 29‐й день рождения, в связи с чем она вживую исполнила песню "I Won't Break" ("Я не сломаюсь"), с которой через месяц выступит на "Евровидении".
После выступления ведущие и гости поздравили артистку с днем рождения, сама же певица поспешила оправдаться за, по ее мнению, не очень хорошее исполнение, списав все на собственные нервы и волнение. Пользователям соцсетей выступление российской певицы не понравилось, мягко говоря. Впрочем, в большинстве своем эту неудачу они списывают на команду Самойловой, которая подготовила якобы слишком сложную для нее песню.
Самойлова на "Евровидении" в Лиссабоне выступит под шестым номером. Над новой песней работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимродии и Арье Бурштейн. Эти же люди создали композицию "Flame Is Burning", с которой певица должна была выступить в 2017 году на Украине.
Обозреватели отметили, что команде приходится усиливать свою песню нагромождением бэк-вокала, чтобы "заглушить" голос артистки в спорных моментах. К слову, по слухам одной из бэк-вокалисток Самойловой будет певица Полина Гагарина, которой уж точно по силам справиться с композицией.
Блогер под ником RUSSELL BLOG, который, как он сам заявляет, по жизни тесно связан с музыкой, смог выделить голос Самойловой с микрофона, отделив его от бэк-вокала и дабл-вокала. "Постараюсь как можно больше оставить голоса, и как можно сильнее убрать музыку", — подготовил своих подписчиков молодой человек.
Чтобы понять реакцию блогера Jake’s Face Reacts — англоязычного обозревателя музыкальных композиций, подготовленных к песенному конкурсу "Евровидение", его родной язык знать не обязательно. Весь спектр передан невербально.
Обозревательница под ником Alina Eurofan также пришла в недоумение, что профессионалы по каким-то причинам написали певице песню, припев которой ей приходится буквально кричать. "У России может быть первое непопадание в финал", — подытожила она.
"Кто виноват в том, что это было ужасно? Юля ведь не одна поет, правильно? У нее есть своя команда", — пытается найти источник проблемы блогер под ником Broksh.
В соцсетях и вовсе гуляет мнение, что это не просто какое-то нелепое недоразумение — когда 7 апреля Самойлова и бэк-вокалистки (кстати, некоторые умельцы расслышали даже мужской голос во второстепенной голосовой партии) пели вразнобой песню, которую написали, судя по всему, под другого артиста, — а самый настоящий спланированный шаг. Якобы певицу пытаются "слить" за месяц до конкурса. Впрочем, большинство россиян уверены, что месяц до конкурса — это более чем предостаточно, чтобы сделать все как нужно.
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