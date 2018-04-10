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Алтай, вооружайся: концерн "Калашников" открыл фирменный магазин в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Специальная брендированная зона заработала в магазине "Трофей"

Фото: Amic.ru

Российский производитель боевого автоматического, снайперского оружия — концерн "Калашников" — открыл 10 апреля в Барнауле фирменный магазин, где продаются десятки моделей для охотников. И это уже второй подобный магазин концерна-гиганта в столице Алтайского края.

Как пояснил руководитель по развитию розничной сети концерна "Калашников" Андрей Коробицын, отдел открыли в рамках партнерской программы с оружейными магазинами по всей стране. Первый подобный фирменный отдел появился в Ставрополе в 2015 году. На сегодняшний момент таких бренд-зон по всей стране насчитывается уже 60, и новая зона в Барнауле станет 61-й для концерна.

В магазине можно приобрести гражданское оружие под брендами "Байкал" и "Калашников", травматическое оружие. Как ожидается, лидером продаж в Алтайском крае в концерне станет гладкое двуствольное стрелковое оружие "МП 155". Также упор будет сделан на реализацию спортивного оружия IZHMASH, предназначенного для профессиональных биатлонистов.

Представитель концерна напомнил, что фамилия Калашников для жителей Алтайского края очень важная, поэтому в ближайшие годы в регионе может появиться и третий подобный отдел.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

10.04.2018 16:21
- гость -

чем, макетами вооружаться?

0  0
10.04.2018 16:24
- гость -

пневматику за 9-10 тысяч? совсем берега в ценообразовании видеть перестали?

0  0
10.04.2018 16:25
гость

Автоматы и пистолеты не нужны охотникам , так для кого они ?Для криминала ? Для каких целей ?

0  0
10.04.2018 16:38
- гость -

10.04.2018 16:24
- гость -
если с оптикой , то цена вполне нормальная

0  0
10.04.2018 16:40
- гость -


10.04.2018 16:38
- гость -

пистолет? с ОПТИКОЙ?

0  0
10.04.2018 16:44
- гость -

10.04.2018 16:40
- гость -

да, хочешь тебе продам по дешевке

0  0
10.04.2018 16:44
- гость -

10.04.2018 16:40
- гость -
игрушечный

0  0
10.04.2018 16:47
- гость -

себе оставь

0  0
10.04.2018 17:04
- гость -

если цена будет копейки, то оно будет у всяких дурачков

0  0
10.04.2018 17:06
Александр

Автоматы там и не продают.
Пистолеты, ружья, карабины для охраны и спортсменов. Можете себе приобрести - никто не запрещает. Хотите на охоту ходите, хотите на стрельбище, ну или дома для самозащиты храните. А бандиты и без магазинов оружие себе достанут.

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