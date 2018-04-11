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Как выбрать хорошую муку

, ИА "Амител"
Торговый дом "Наладчик" делится с читателями правилами выбора хорошей муки

Правила выбора продукции в условиях современного рынка зависят, скорее, от известности бренда, нежели от качества или цены.

В данный момент на полках магазинов в наличии огромный выбор муки как от российских брендов, так и от местных производителей и собственных товарных марок. Выбор муки — дело непростое.

Большинство покупателей в этом вопросе ориентируются на количество рекламы определенного бренда, полагая, что популярность равнозначна качеству. Конечно же, это заявление в условиях нынешнего изобилия рекламы не всегда оказывается верным.

Существует несколько критериев, на которые следует обратить внимание при выборе муки. Специалисты лаборатории Торгового дома "Наладчик" поделились секретами:

Цвет. От цвета муки напрямую зависит, как будет выглядеть изделие: торт, хлеб или даже пельмени. Цвет муки характеризует товарный сорт муки. Чем больше измельченных оболочек зерна попадается в муке, тем она темнее. Мука высшего сорта должна быть белого цвета, иногда со слабовыраженным желтым оттенком.

Помол. Размеры частичек муки являются одним из показателей ее качества. Величина частиц оказывает влияние на выход и качество изделий из муки. Чрезмерно крупная мука меньше впитывает влагу, дает более рыхлую консистенцию теста, которое  будет  обладать меньшей пластичностью, а также хуже подниматься.

Клейковина. От нее зависит эластичность и тягучесть теста – чем выше клейковина, тем более мягкое и пористое изделие получится в итоге. Проверяется клейковина обычно на специальной аппаратуре.

Именно по этим основным критериям оценивает свою продукцию Торговый дом "Наладчик". Компания много лет занимается производством муки для оптовых потребителей, однако фасовку в 2 килограмма запустила всего около года назад. Сейчас налаживается поток товаров для конечного розничного покупателя.

Для своей продукции Торговый дом "Наладчик" закупает только лучшую алтайскую пшеницу, проводит множество экспертиз исходного зерна, а также конечного продукта, чтобы к вам на стол попала именно лучшая натуральная мука без присадок и примесей. Торговый дом "Наладчик"
Телефон: 8 (3852) 58-57-08
Сайт: www.td-naladchik.ru
Адрес: г.Барнаул,  ул. Гоголя 122

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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