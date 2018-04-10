Верховный суд России еще 14 марта отменил действовавшие с 2014 года в Алтайском крае нормативы на потребление холодной и горячей воды (а также водоотведение) в помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета. Новые нормы региональное управление по тарифам пока вводить не торопится. Тем не менее величины, которые заложат в проект, очевидно, будут выше отмененных. Более того, есть вероятность, что плату за фактически потребленный коммунальный ресурс в период юридической коллизии могут собрать с граждан "задним числом".
Круглый стол на тему того, что делать с платежами, прошел в Барнауле в конце прошлой недели. Поводом для проведения встречи послужил тот факт, что Верховный суд России 14 марта поддержал решение Алтайского краевого суда, признав недействительными нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, которые не оборудованы приборами учета и не имеют возможности это сделать. Речь идет о стандартах, утвержденных еще в 2014 году.
Фактически это означает, что с момента утверждения новых нормативов на территории всего Алтайского края потребителям не будет производиться начисление платы за холодное (горячее) водоснабжение, водоотведение по помещениям, в которых индивидуальные приборы учета не установлены. Соответственно, ресурсоснабжающие организации понесут убытки, оплату которых после принятия нормативов предъявят гражданам – потребителям ресурсов. В данной ситуации управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов должно незамедлительно принять меры для определения новых нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, считают в региональной Госинспекции. При этом необходимо учесть конструктивные и технические параметры многоквартирного или иного жилого дома.
Пока точно назвать механизм, как будут выглядеть начисления, никто не может. Крайний срок принятия новых нормативов — 1 июня 2018 года.
Вот как вкратце выглядит предыстория вопроса. В 2014 году краевое управление по тарифам утвердило, как считали многие, "заниженные" нормативы потребления воды и водоотведения. С данными цифрами не согласилась прокуратура, обратившись в суд.
Таким образом, в апреле во всех квартирах без приборов учета нельзя начислять водопотребление, поскольку старые нормативы "ликвидированы", а новые еще не приняты. Платежи теоретически можно было бы отбить за счет графы по водоотведению на содержание общего имущества дома, однако там уже есть свой ограничитель. Предельная величина СОИ ограничена лимитом, а все потраченное сверх него должна будет оплачивать за счет собственных средств управляющая компания. Таким образом, УК придется компенсировать потери из своего кармана, например, за счет графы "текущее содержание жилья".
Когда в 2014 году принимали нормативы, часть экспертов предупреждала, что исходя из арифметики, выгоднее будет отказаться от счетчика и платить по тем цифрам, что будут проставлять в квитанциях УК. Так, норматив холодной воды из расчета на человека в месяц тогда снизили с 6,45 куб. м до 2,74 куб. м, на горячую воду — с 3,15 куб. м до 1,77 куб. м.
Комментарии
ОДН не поднимали тогда в 2014, нормативы на ОДН приняты только в июле 2015, до этого их вообще не было, а с января 2017 нормативы на ОДН понизили.
С данными цифрами не согласилась прокуратура
Сейчас с отоплением какая-то полная хрень, у меня родственники на Украине за аналогичную площадь меньше платят. Прокуратуре не надо эти цифры посмотреть?
Когда в 2014 году принимали нормативы, часть экспертов предупреждала, что исходя из арифметики, выгоднее будет отказаться от счетчика и платить по тем цифрам, что будут проставлять в квитанциях УК. Так, норматив холодной воды из расчета на человека в месяц тогда снизили с 6,45 куб. м до 2,74 куб. м, на горячую воду — с 3,15 куб. м до 1,77 куб. м.
а почему скромненько умолчали о поправочных коэффициентах...
а почему скромненько умолчали о поправочных коэффициентах...
а что бы толпу взолновать
Да за такую воду только лохи могут платить.
с 01.01.2017 норматив потребления 4,38 м3 холодная вода, 2,83 м3 горячая вода
см. Решение № 118 от 19.11.2014г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории АК», утвержденное Управлением АК по государственному регулированию цен и тарифов.
Люди, проживающие в квартирах без приборов учета, уже месяц бесплатно пользуются водой
че за фигню написали? во всех квитанциях идет оплата по нормативу
Так, норматив холодной воды из расчета на человека в месяц тогда снизили с 6,45 куб. м до 2,74 куб. м, на горячую воду — с 3,15 куб. м до 1,77 куб. м
а потом постепенно, раз в полгода, подняли за период c 1.01.2015 по 1.01.2017 в 1,6 раза
Правильно пишут, нормативы необходимо пересмотреть, ибо выгоднее будет отказаться от счетчика и платить по тем цифрам, что будут проставлять в квитанциях УК.
А как норматив вообще может подниматься ? Цена да ,но не норматив. У меня семья 5 человек, в месяц от 10 до 12 кубов по счетчику потребление воды на все (водоснабжение, холодная, горячая через БКН, и на канализацию,стиральная машинка ), т.е. потолок 2,5 куба на человека. Летом полив, там цифры другие.
т.е. потолок 2,5 куба на человека
правильно, поэтому начальный норматив на холодную воду и был 2,74 м3, но в итоге стал 4,38
Смысл этого всего - стимулировать горожан для установки приборов учета.