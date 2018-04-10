Меньше месяца остается до празднования Дня Победы. Традиционно одна из самых массовых акций праздника — "Бессмертный полк". В 2017 году в Алтайском крае в ней приняли участие более 100 тысяч человек.
Сегодня, 10 апреля, в правительстве Алтайского края состоялось заседание краевого организационного комитета "Победа", на котором в том числе обсудили организацию мероприятия.
Как отметил глава города Сергей Дугин, в Барнауле сохранят прежний принцип формирования колонн по районам в две линии. Во время формирования и движения колонн будут задействованы 400 волонтеров. Это студенты высших учебных заведений. Среди волонтеров будет в том числе 50 студентов Алтайского государственного медицинского университета. В случае необходимости они смогут оказать первую медицинскую помощь.
Как оказывать первую помощь и работать на массовых мероприятиях, студентов начали учить еще в марте 2018 года. А накануне Дня Победы традиционно пройдет общий сбор всех участников организации проведения акции.
Также в 2018 году для участников акции "Бессмертный полк" в Барнауле будут работать творческие площадки. Они находятся на проспекте Ленина перед зданием Алтайского государственного института культуры и у торгового центра "Россия". В финальной точке шествия, у Дворца зрелищ и спорта, будет организована интерактивная площадка, где участники всенародной акции присоединятся к новому событию Парада в Барнауле. Речь идет о поднятии флага Победы на Площади Сахарова.
Известно, что в краевой столице основные праздничные торжественные мероприятия пройдут 9 мая на главной сценической площадке, площади Советов и у Мемориала Славы.
Традиционно празднование Дня Победы начнется с возложения цветов к Мемориалу Славы. Акция запланирована на 9 часов.
Через час, в 10.00, на площади Советов состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. Сразу после этого начнется движение колонны "Бессмертный полк Алтая".
Вечером (22.30) прогремит салют.
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