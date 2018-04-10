Фото: Никита Савостин/vk.com/barneos22
Бетономешалка увязла в грязи недалеко от гипермаркета "Лента" в Барнауле днем во вторник, 10 апреля.
Об инциденте сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. В грязевую ловушку автомиксер попал на улице Власихинской в районе здания 154в.
На фото с места событий видно, что машина буквально зарылась в грязь.
Комментарии
Капец. Пусть губернатор прокомментирует состояние дорог. Он любит все подряд комментировать
ТАМ НЕТ ДОРОГИ
так она не по дороге ехала а по грязи.
Бетономешалка!!! Мешает бетон!!!
мозгов нет, считай калека...