Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают, какое большое количество мусора попадает в "оттаявшую" Обь.
Напомним, в настоящее время на главной реке Алтайского края в районе краевой столицы происходят подвижки льда и начинается ледоход. После зимы в районе новостроек, расположенных у самой реки, скопилось большое количество мусора.
"Сколько же мусора плывёт в Обь ... Люди, задумайтесь, когда выбрасываете мусор", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
На фото с места событий хорошо виден масштаб проблемы.
Комментарии
Хорошо что эти люди не знают на сколько барнаулка состоит из фекальных стоков.
Элитный район
засранцы. хужеи ндусов стали
почему люди не хрюкают?.. как свиньи
е-мое, взял на природу пару пакетов, или из под жратвы те же используй желтого цвета. Специально засекал - убирая в одного после компании из пяти человек тратится аж 5 (пять!) минут на 3-4 пакета. Надеюсь, весь мусор однажды окажется дома у тех, кто его выбрасывает.
Не убрали за собой 2 компании безруких засранцев - уже мини-свалка.
Запретить пластиковые пакеты и бутылки. Стеклянные бутылки сделать по 10 рублей, народ соберет и сдаст.
Огромное количество бутылок...
ну дык с пЫвом по жизни
Где этот, который про собачьи какахи тут всегда верещит?
и откуда же там мусор? ветром с пешеходной м.-тобольской нанесло? или сами акваманофцы накидали?
и откуда же там мусор?
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Река барнаулка длинной более 200 километров. На таком расстоянии всегда найдётся кому мусор бросить.