Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, который направлен на повышение уровня безопасности детского отдыха и совершенствование услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей. Об этом пишет РИА "Новости".
Согласно вновь принятому закону, типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка, станет обязательным. Такой договор будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.
Также этим документом вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха. Региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.
Регионам предлагают создать и утвердить список туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и разместить его на сайте органов исполнительной власти субъектов.
Комментарии
Вроде хорошо, но с другой стороны опять цены вырастут