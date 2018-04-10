Семьи из Шипуновского района получили гуманитарную помощь от Алтайского краевого отделения Российского детского фонда. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
Семь семей в Тугозвоново получили постельные принадлежности и средства личной гигиены. Все они выразили благодарность за внимание к их непростой жизненной ситуации.
Работа по оказанию помощи пострадавшим от паводка продолжается. В пункты сбора неравнодушные граждане сдают наборы постельных принадлежностей, одежду, бутилированную воду. Сбор также организован в краевом отделении Российского детского фонда (Барнаул, улица Партизанская, 120). Принимаются денежные средства, предметы первой необходимости (новое постельное белье, одежда, обувь, средства личной гигиены).
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель: Алтайское краевое отделение Российского детского фонда
ИНН 2225018635/КПП 222501001
р/с 40703810002140010252
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул.
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