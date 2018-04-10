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Руководитель ФСБ России Александр Бортников рассказал о том, что спецслужбы предотвратили теракты на избирательных участках, которые готовились на день выборов президента в Ингушетии и Башкирии.
По словам Бортникова, еще в феврале в Назрановском районе Ингушетии было уничтожено два бандита, которые оказали силовикам вооруженное сопротивление. Боевики были сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Они готовили теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента.
"В марте в Республике Башкортостан задержано два члена праворадикальной группировки, также осуществлявших подготовку совершения терактов на избирательных участках города Уфы. У них изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности", — цитирует Бортникова РИА "Новости".
Как передает ТАСС, всего с начала года в России предотвратили шесть терактов. Один из них злоумышленники готовили в саратовском торговом центре. При попытке задержания члены "Исламского государства" были ликвидированы, у них было изъято оружие и самодельное взрывное устройство.
Комментарии
а почему не 100500 терактов предотвращено? где суды над этими всеми людьми? где их могилки?