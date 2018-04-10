Рубль второй день подряд продолжает заметно падать на фоне бегства инвесторов из рублевых активов из-за обострения геополитических рисков, пишет РИА "Новости".
К 10:54 курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,27 рубля — до 62,93 рубля, курс евро — на 2,6 рубля, до 77,3 рубля. Между тем утром обе валюты уже подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.
Как сообщает издание, рубль сильно упал из-за введения США новых антироссийских ограничительных мер. В санкционный список попало более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.
Комментарии
Бочка нефти стоимостью 69 руб говорит о том, что оснований для проседания рубля нет. Спекуляция владельцев денег чистой воды. Закон нужен о пресечении спекуляции....
10.04.2018 17:07
- гость - Нерезы начали выходить из ставших токсичными активов, ну а если и нефтюшка развернется....... Тушите свет и закупайте тушенку
Спасибо, вова.
10.04.2018 17:11
Пацифист
не считаю это плохим, национализируем свои предприятия
Говорят 200 и 2000 рублёвых бумажек не мало напечатали.
10.04.2018 17:15
- гость - "национализируем свои предприятия" - Ну-ну, план приватизации готовили готовили, а теперь вдруг национализировать начнут. В сказки верите?
А где знатный тролль Грантштейн? Или у него до 17:00 рабочий день?
так это еще Абрамовича, Усманова, Лесина, Мордошова и еще несколько ребят не тронули, а че будет когда их пустят под санкции??? Бррр
Теперь всё дорожать начнёт...
Пошла жара в хату. Путен, введи войска!.. куда-нибудь!
Владимир Владимирович, нам, аборигенам очень интересно узнать как влияет на мировой финансовый рынок уничтожение одного американского эсминца. А что выгоднее для поддержания курса - несколько эсминцев или один авианосец?