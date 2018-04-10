Изменения будут внесены в экзаменационные билеты для будущих водителей. Они коснутся правил оказания медпомощи пострадавшим при ДТП, пишет "Коммерсантъ".
В ГИБДД пошли навстречу ассоциации автошкол и специалистам НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, указавшим на противоречия между прошлой редакцией правил и реальными требованиями врачей, отраженными в памятках МЧС.
Так, пострадавшему при открытом переломе конечностей с артериальным кровотечением, согласно прежним правилам ГИБДД, требовалось наложить жгут выше раны на месте перелома, что только усугубляет страдания или может привести к дополнительным повреждениям.
Еще одна ошибка касается вопроса о том, как определить признаки жизни пострадавшего. Сообщается, что определение признаков жизни исключительно по пульсу — это отголоски советской медицины. Западные специалисты рекомендуют определять признаки жизни по дыханию.
Комментарии
А разве не бывает, что при отсутсвии дыхания прощупывается пульс?
А разве не бывает, что при отсутсвии дыхания прощупывается пульс?
Если человек не дышит - он мертв
Если не прощупывается пульс - ещё не значит что мёртв