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Житель Панкрушихинского района Алтайского края приговорен к 10 годам колонии строгого режима за разбойное нападение на пенсионера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пожилого человека, в результате чего последний скончался.
Как сообщили в краевой прокуратуре, ночью 24 августа 2016 года обвиняемый, зная о том, что пенсионер имеет слабое здоровье, плохо видит и слышит, выставил окно и проник к нему в дом.
Затем злоумышленник подошел к спящему хозяину жилища и нанес ему удар кулаком в область лица, затем, взяв подушку, начал его душить, требуя при этом передать денежные средства.
"После того, как потерпевший отказался передать денежные средства, он взял табурет и, используя его в качестве оружия, ударил пенсионера по голове, от чего тот упал. На полу он нанес ему еще 13 ударов кулаком по голове и туловищу. Обыскав жилище, подсудимый увидел в кармане рубашки потерпевшего купюру достоинством 1000 рублей, которую похитил и покинул дом", — добавляют в прокуратуре.
Лежащего на полу пожилого человека обнаружили родственники на следующий день. Спустя две недели пенсионер скончался от нанесенных ему телесных повреждений.
Кроме того, установлено, что ранее подсудимый со своим знакомым проникли в гараж потерпевшего, откуда похитили его имущество на общую сумму 11 200 рублей.
В итоге суд приговорил обвиняемого к 10 годам исправительной колонии строгого режима.
Комментарии
Кроме того, установлено, что ранее подсудимый со своим знакомым проникли в гараж потерпевшего, откуда похитили его имущество на общую сумму 11 200 рублей.
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Однако доблестные полицейские не захотели заниматься такой мелочёвкой.