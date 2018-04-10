Дефицит некоторых продуктов может произойти летом в торговых сетях, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные X5 Retail Group.
Дело в том, что с июля все производители животноводческой продукции должны перейти на электронный документооборот. Подразумевается, что ветеринарные сертификаты на такие продукты будут оформляться в информационной системе "Меркурий". Требование затрагивает производителей мяса и молока, мясной и молочной продукции (включая сыры) и других товаров.
Специалисты Россельхознадзора полагают, что такая система поможет проследить путь продуктов от производителя до магазина. При этом около половины сотрудничающих с X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") поставщиков не подтвердили готовность работать в информационной системе "Меркурий" либо вовсе не внедрили ее.
О неготовности работать в этой системе уведомили не только региональные, но и крупнейшие федеральные поставщики. Среди ста крупнейших поставщиков почти 35% еще не протестировали систему и не подстроили под "Меркурий" бизнес-процессы.
Комментарии
Преступная зависимость от иностранных сетей в нашей стране, не имеющей закона об ограничении торговой наценки от цены производителя.
Вызывает недоумение то упорство с каким дума не желает этого замечать.