Партия "Единая Россия" проведет в апреле во всех регионах страны дискуссии по выработке "дорожных карт" по решению задач из послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Также участники дискуссионных площадок сформулируют современные идеологические принципы "Единой России" и предложения по модернизации партийной организации, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.
"В рамках этого формата мы хотим обсудить с партийцами и общественностью возможные пути реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, а также модернизацию "Единой России". Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, который планируется обсудить и представить на Федеральной партийной конференции "Единая Россия. Направление 2026" в мае", — рассказал он.
По словам секретаря Регионального отделения "Единой России", председателя АКЗС Александра Романенко, в Алтайском крае дискуссионные площадки начнут свою работу с 20 апреля.
Они пройдут в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Заринске при участии актива первичных и местных отделений партии, экспертов, представителей бизнеса и общественности.
Обсуждение пройдет на тематических площадках "Здоровье и экология", "Социальная сфера", "Городская среда", "Образование", "Достойная жизнь" и "Обновление Единой России".
"Мы хотим детально обсудить реализацию задач, сформулированных в послании президента. Наиболее интересные предложения, сформулированные по итогам работы на дискуссионных площадках, будут направлены от регионального отделения на федеральную Конференцию", – сообщил Александр Романенко.
Комментарии
"Единая Россия: Направление 2026"
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2026? Хорошо что хоть не 2273.