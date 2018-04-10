Гидротехнические и водопропускные сооружения в Барнауле работают в штатном режиме, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
В настоящий момент уровень воды в Оби в районе Барнаула составляет 416 см. Критической отметкой считается 540 см.
Гидротехнические сооружения работают в штатном режиме на реке Ляпиха (дорога в поселок Научный Городок), у садоводства "Обь-2", на Павловском тракте в районе улицы Просторной, в селе Власиха (дамбы №1 и 2). Регулирование стоков воды проводится затворами. Рядом со всеми устройствами работают подрядные организации с техникой.
Как сообщалось ранее, на некоторых участках дорог в Барнауле произошло подтопление. Движение по некоторым из них закрыто:
- поселок Кирова – поселок Борзовая Заимка (под железнодорожным мостом через Барнаулку);
- улица Сосновая (в селе Власиха).
Всего за минувшие сутки от населения поступило 77 заявок на откачку талых вод, всего с начала снеготаяния — 502 заявки.
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