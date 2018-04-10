Уля, как и каждый маленький ребенок, тянет свои маленькие ручки, прижимается щечкой, но только шепчет "Спаси зить", кажется, она говорит "Спасибо за жизнь". И это не просто слова. Лишить ее еще не рожденную жизни сначала предлагали врачи. Потом, не справившись с испытанием, семью бросил отец, оставив маму Марину наедине с болезнью дочери и кредитами. Даже после рождения девочки Марина неоднократно слышала в больнице: "Зачем вам больной ребенок? Оставьте ее здесь и живите дальше". И хотя в медицинских картах Уля – ребенок-инвалид, в жизни она источник тепла, который любят все: от продавщиц в ближайшем магазине до медсестер в поликлинике. И вопреки всем испытаниям, солнечная девочка Уля растет и развивается. Хотя для этого требуется постоянная лекарственная поддержка, реабилитация и большие усилия мамы. Иногда это происходит совсем внезапно. Неделю назад вечером перед сном Уля неожиданно перевернулась на животик, подперла щеки ладонями и заговорила. Впервые за свои 4 года. А рядом ошарашенная мама со слезами на глазах боялась пошевельнуться и спугнуть свое счастье.
При Улиных диагнозах, низком тонусе мышц и особенностях центральной нервной системы ей нужно особенно следить за тем, чтобы позвоночник не был деформирован и не были сдавлены внутренние органы. В конце зимы ситуация ухудшилась. Уля буквально за неделю стала заваливаться, запинаться и падать на улице. Ортопед диагностировал деформацию стоп. Мама смогла на последние деньги приобрести домашние ортопедические сандалики, в которых девочка проводит весь день, и это уже дало свои плоды. Но специальные ортопедические ботиночки нужны, чтобы Уля могла выйти на улицу, дойти своими ножками до больницы. Ботинки обычные Уле категорически не подходят. А на специальную обувь в семье нет средств.
Постоянно находясь с маленькой Улей рядом, у Марины нет возможности работать. Поэтому они живут на пенсию по инвалидности. Практически вся она уходит на оплату кредита, который был взят до рождения девочки и выплачивался еще тогда работающей Мариной и ее мужем, и оплату съемной квартиры. Своего жилья у семьи нет.
Благотворительный фонд "Облака" хочет помочь этой малоимущей семье, в которой мама-одиночка борется с болезнью дочери и экономит каждую копейку на хлеб.
1. Включить семью в программы фонда поддержки продуктами для малоимущих.
2. Проревизировать кредитную ситуацию с целью снизить ежемесячную нагрузку.
3. И ситуацию с невыплатой алиментов бывшим мужем Марины.
3. Помочь разобраться с тем, что бесплатно по закону положено семье с ребенком с инвалидностью, чтобы Уля вовремя получала необходимые лекарства, а Марина знала о своих правах, льготах и субсидиях.
Также Фонд "Облака" обращается с просьбой привезти в фонд коляску-трость и столик и стульчик для кормления Ули. Первостепенная же задача – выкупить ботиночки для Ули, чтобы не запустить болезнь и чтобы она могла ходить своими ножками. Стоимость детских ортопедических утепленных ботинок, рекомендованных врачом, – 4 500 рублей. Такая обувь не прописана среди бесплатно положенного для Ули по инвалидности.
#облакафонд #поможемвместе #барнаулпомогает #благотворительность #волонтерство
Любой перевод мы просим вас сделать целевым и написать СМС: "Уля будет ходить":
- Cбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);
По номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.
- Яндекс-кошелек: 410016197087867
- Qiwi кошелек: +79609612442
- Отправив SMS с телефона на короткий номер 3434
В сообщении нужно набрать кодовое слово Облака, затем пробел и сумму пожертвования. Например, "Облака 50"
- На расчетный счет фонда "ОБЛАКА":
р/с № 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК",
к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.
Отчет о поступивших средствах вы можете увидеть под постом.
Публикация информации и фотографии сделана с письменного разрешения семьи в рамках программы помощи
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