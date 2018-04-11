Ежедневник: чем запомнилось 11 апреля в России и мире

11 апреля 1857 года царь Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла. Также были утверждены Большой, Средний и Малый гербы Российской империи. Составленные согласно всем геральдическим правилам, они символизировали единство и могущество России.
11 апреля 1919 года при Лиге Наций была создана Международная организация труда (МОТ, англ. International Labour Organization, ILO), целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека. 11 апреля 1909 года был основан город Тель-Авив. Однако это название он получил только через год. Название Тель-Авив встречается в Танахе и буквально переводится с иврита как "холм весны".
В 1963 году на экраны вышел фильм Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".
Именины 11 апреля отпразднуют: Кирилл, Иван, Антип, Яков, Марк, Эмма, Валерий, Филипп, Станислав.
Комментарии