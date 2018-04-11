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Дожди и мокрый снег ждут Алтайский край 11 апреля

, ИА "Амител"
Порывы ветра в этот день будут достигать 17 метров в секунду

Фото: livejournal.com

Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 11 апреля.

Местами по краю будет сильный гололед. Согласно информации регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются на большей части территории края.

Дневные температуры воздуха составят +3...+8 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров.

В Барнауле также временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в краевой столице будет +3...+5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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