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Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 11 апреля.
Местами по краю будет сильный гололед. Согласно информации регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются на большей части территории края.
Дневные температуры воздуха составят +3...+8 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров.
В Барнауле также временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в краевой столице будет +3...+5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров.
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