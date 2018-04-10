Пожароопасный сезон объявлен в Алтайском крае с 12 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Алтайского края Александр Карлин в понедельник, 9 апреля. Документ размещен на сайте краевой администрации.
"В связи с возникновением пожарной опасности в лесах на территории Алтайского края Правительство Алтайского края постановляет установить начало пожароопасного сезона на территории региона с 12.04.2018 года", — сказано в документе.
В Министерстве природы региона отметили, что в 2018 году сезон наступает на девять дней раньше, чем в 2017 году.
"Это вызвано тем, что, несмотря на сырую погоду, в ближайшее время по прогнозу ожидается повышение среднесуточных температур", — уточнили в ведомстве.
Власти призывают граждан быть бдительными и осторожными при обращении с огнем, проявлять чуткость в ситуациях обнаружения хоть малейших признаков опасности распространения пламени. О возгорании леса может сообщить любой житель края по телефону горячей линии 8-800-100-94-00, а также через мобильное приложение "Берегите лес".
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