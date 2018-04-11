Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 98 квадратных метров продают в центре Барнаула за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на третьем уровне 15-этажного монолитного дома на улице Чкалова.
"Дорогая и качественная отделка с преобладанием натуральных материалов – дерево, камень и стекло, четкие геометрические линии в дизайне, встроенная мебель, идеально вписанная в интерьер квартиры", — отмечает автор объявления.
В квартире увеличенные оконные проемы, установлены стеклянные раздвижные перегородки.
В доме есть подземный паркинг, огороженная охраняемая территория, безопасная детская площадка, видеонаблюдение по периметру двора и в подъезде.
"В подарок покупателю остается вся встроенная мебель и бытовая техника", — добавляет продавец.
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