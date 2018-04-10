В Барнауле в КБСС "Метелица" состоялся межрегиональный традиционный турнир по классическому панкратиону и грэпплингу "Кубок Федерации".
В турнире приняли участие около 300 спортсменов, среди которых представители Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. За Алтайский край выступали команды ВПК "БАРС" (г. Рубцовск), сборная команда Михайловского района, сборная команда г. Новоалтайска, сборная команда Рубцовского района, АНО КСЕ "СПАРТА" (г. Бийск).
Барнаул представляли 11 клубов, в числе которых "TOP FIGHT", "ВЕ-ГА-КРИСТАЛЛ", "ЛИДЕР", "ЭКСКЛЮЗИВ", "МЕТЕЛИЦА" и другие.
Турнир прошел на хорошем уровне, было много ярких поединков. Победители получили ценные призы и сертификаты.
В грэпплинге:
- "За самый короткий бой" — Дремов Ярослав (сборная г. Новоалтайска), Лапин Семен (ВПК "Медведь", с. Поспелиха), Зайцев Макар (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Шелепов Егор (СК "ВЕГА-КРИСТАЛЛ"), Шихов Федор (сборная г. Новоалтайска);
- "За волю к победе" — Спивакова Оксана, Хабаров Семен и Хабаров Михаил (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Фирсов Вадим (ВПК "Медведь", с. Поспелиха), Пирфильев Матвей (СК "ЛИДЕР"), Жуйков Никита (АНО КСЕ "СПАРТА", г. Бийск);
- "За лучшую технику" — Шелепов Егор (СК "ВЕГА-КРИСТАЛЛ"), Шихов Федор (сборная г. Новоалтайска), Зайцев Макар и Зеленый Иван (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ").
В панкратионе:
- "За самый короткий бой" — Липатникова Мария, Павлиди Алексей и Зеленый Иван (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Хусейнов Эхсон (СК "TOP TEAM SIBERIA"), Ботов Петр (АНО КСЕ "СПАРТА", г. Бийск), Тупикин Александр (СК "TOP TEAM SIBERIA");
- "За волю к победе" — Хайбулаев Шамиль и Бобонозимов Фаррух (СК "TOP TEAM SIBERIA"), Шихов Федор (сборная г. Новоалтайска), Спивакова Оксана и Манахова Валерия (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Бучнев Савелий (ДЮСШ "ИРБИС");
- "За лучшую технику" — Хусейнов Махкомбой и Ашуров Шахзод (СК "TOP TEAM SIBERIA"), Жуйков Никита (АНО КСЕ "СПАРТА", г. Бийск), Скобелкин Семен, Завязкин Вадим и Зеленый Иван (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ").
Лучшим судьей турнира был признан Миненков Павел из Рубцовска, а лучшим тренером – барнаулец Илья Голубев.
В командном зачете в грэпплинге третье место заняла команда СК "ВЕГА-КРИСТАЛЛ" (г. Барнаул), второе — сборная г. Новоалтайска, чемпионом стала команда КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ", г. Барнаул;
- в панкратионе бронзу завоевал барнаульский клуб "ИРБИС". Команда СК "TOP TEAM SIBERIA" стала серебряным призером турнира, а в борьбе за золото в командном зачете победу одержала команда КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ", г. Барнаул.
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