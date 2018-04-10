Хакеры из группировки Prosox and Kuroiʼsh удалили самый просматриваемый за всю историю YouTube клип на песню Despacito, которую исполняют Луис Фонси и Дэдди Янки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на BBC.
Киберпреступники взломали страницу музыкального канала Vevo, где было размещено видео, и заменили его на кадр из сериала "Бумажный дом", на котором оставили надпись "освободить Палестину".
Впрочем, работники видеохостинга быстро восстановили клип. Сотни комментариев обеспокоенных людей, судя по всему, останутся для истории.
Ранее сообщалось, что клип на песню Despacito набрал 5 млрд просмотров на YouTube и установил абсолютный рекорд для этого сервиса.
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