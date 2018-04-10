Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь лично озаботился проблемой так называемых тунеядцев, заявив, что в России их не меньше, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на "Белта".
Новый декрет, к которому приложил руку сам Лукашенко, предусматривает, что с 1 января 2019 года не устроившиеся на работу трудоспособные жители Беларуси будут оплачивать субсидируемые государством услуги.
Основная суть нового декрета в том, чтобы люди работали и оплачивали по полной стоимости предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.
Лукашенко заявил, что в Беларуси около полумиллиона человек трудоспособного возраста по каким-то причинам не хотят работать: "Разве нормально, когда полмиллиона человек неизвестно чем занимаются? Болтаются, а за наш счет получили образование, лечатся, пользуются услугами ЖКХ, их дети ходят в сады, школы. Мы же за них платим. А сколько из этих людей совершают преступления, и мы еще огромные деньги тратим на их содержание в тюрьме".
Более того, Лукашенко заявил, что в России не меньше "тунеядцев", чем в Беларуси, и эта проблема для России также весьма актуальна.
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