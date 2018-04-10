По факту обрушения перекрытия в супермаркете "Магнит" в Кургане организована доследственная проверка, сообщает СКР в своем телеграм-канале.
"Погибших и пострадавших в результате обрушения нет. На месте работает следственная группа, производится осмотр места происшествия", — говорится в сообщении.
Как сообщает РБК, обрушение перекрытий произошло со второго на первый этаж. "В настоящее время проведен первичный осмотр всех этажей здания пожарными и спасателями на наличие людей, все люди эвакуированы. Угрозы разрушения здания нет", — заявили в пресс-службе регионального МЧС.
На горячей линии "Магнита" сообщили, что магазин сразу был закрыт. Из здания было эвакуировано 33 человека.
В магазине "Магнит" в Кургане обрушились перекрытия https://t.co/jS7V8076Tq pic.twitter.com/a9nurWRw3K— РИА Новости (@rianru) April 10, 2018
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